"Ливерпуль" дома примет "Манчестер Юнайтед" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению и онлайн.

Показ матчей английской Премьер-лиги в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором и будет транслироваться матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль". Начало трансляции – в 17:55. Кроме того, в 17.25 на телеканале "Футбол 2" стартует программа "Check–in".

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Смотреть онлайн матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Напомним, матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 16 декабря. Начало встречи в 18:00.

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