В воскресенье, 16 декабря, в центральном матче 17-го тура английской Премьер-лиги сойдутся "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом поединке.

"Ливерпуль" – безоговорочный фаворит этого матча. Команда Юргена Клоппа подходит к этой игре в хорошем настроении. Посреди недели "Ливерпуль" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв "Наполи" (1:0). В английской Премьер-лиге мерсисайдцы остаются единственным коллективом, который не проигрывал в сезоне. Что касается "Манчестер Юнайтед", то все привычно. В Лиге чемпионов команда Моуринью уступила "Валенсии" (1:2). МЮ вышел в плей-офф турнира, но очередное поражение хорошо демонстрирует текущее состояние в команде.

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В William Hill оценили победу "Ливерпуля" коэффициентом 1,53. На то, что "Манчестер Юнайтед" победит на чужом поле, их эксперты выставили показатель 6,00. Более вероятна ничья в этом матче – 4,20.

Похожие показатели выставили и в PariMatch. На то, что победят хозяева поля у них коэффициент 1,52. Победа "МЮ" оценена в 6,50. Ничья имеет высокое значение – 4,50.

Самый высокий коэффициент на победу "Ливерпуля" дает Marathon bet – 1,56. При этом что победа "Манчестер Юнайтед" без изменений 6,50, а ничья – 4,40.

Напомним, матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 16 декабря. Начало встречи в 18:00. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.

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