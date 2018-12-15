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      Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

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      Ливерпуль Манчестер Юнайтед прогноз букмекеров на матч АПЛ
      Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров

      В воскресенье, 16 декабря, в центральном матче 17-го тура английской Премьер-лиги сойдутся "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом поединке.

      "Ливерпуль" – безоговорочный фаворит этого матча. Команда Юргена Клоппа подходит к этой игре в хорошем настроении. Посреди недели "Ливерпуль" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв "Наполи" (1:0). В английской Премьер-лиге мерсисайдцы остаются единственным коллективом, который не проигрывал в сезоне. Что касается "Манчестер Юнайтед", то все привычно. В Лиге чемпионов команда Моуринью уступила "Валенсии" (1:2). МЮ вышел в плей-офф турнира, но очередное поражение хорошо демонстрирует текущее состояние в команде.

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      В William Hill оценили победу "Ливерпуля" коэффициентом 1,53. На то, что "Манчестер Юнайтед" победит на чужом поле, их эксперты выставили показатель 6,00. Более вероятна ничья в этом матче – 4,20.

      Похожие показатели выставили и в PariMatch. На то, что победят хозяева поля у них коэффициент 1,52. Победа "МЮ" оценена в 6,50. Ничья имеет высокое значение – 4,50.

      Самый высокий коэффициент на победу "Ливерпуля" дает Marathon bet – 1,56. При этом что победа "Манчестер Юнайтед" без изменений 6,50, а ничья – 4,40.

      Напомним, матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 16 декабря. Начало встречи в 18:00. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.

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      Теги: Футбол Спорт Манчестер Юнайтед ФК Ливерпуль
      Источник: 24 Канал
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