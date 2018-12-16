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      Шачири принес "Ливерпулю" блестящую победу в матче с "Манчестер Юнайтед": видео голов

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      Ливерпуль Манчестер Юнайтед: видео голов, обзор матча
      Ливерпуль – Манчестер Юнайтед видео голов / twitter.com/lfc

      В центральном матче 17-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестером Юнайтед" хозяевам удалось выиграть благодаря двум голам швейцарца Джердана Шачири.

      Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 3:1
      Голы: Мане, 24, Шачири, 73, 80 Лингард, 33

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      В 17 туре чемпионата Англии встретились одни из наиболее принципиальных соперников. "Ливерпуль" последний раз побеждал "красных дьяволов" в рамках АПЛ еще 16 марта 2014 года, а последняя победа на "Энфилде" была вообще в 2013-ом. Сейчас команды преследуют разные цели в чемпионате. Если подопечные Юргена Клоппа навязали борьбу "Ман Сити" за чемпионство, то команда Жозе Моуринью безуспешно пытается попасть в топ-4.

      "Ливерпуль" со стартовых минут напомнил себя прошлогоднего. Сильный прессинг, реактивная скорость и динамика заставила игроков МЮ много ошибаться. На 7 минуте Фирмино целил точь-в-точь в угол, но де Хеа вытащил коварный удар бразильца. Похожим образом за две минуты пробил Фабиньо, но мяч облизал стойку.

      На 24 минуте "мерсисайдцы" таки добились своего. Фабиньо, который до сих пор проходит процесс адаптации на туманном Альбионе, отдал роскошный пас на Мане. Садьо не растерялся и переправил мяч в сетку ворот гостей – 1: 0.

      Видео гола Мане

       

       

      Однако местные болельщики не долго радовались. На 32 минуте Алисон допустил ужасную ошибку. Бразильский голкипер не смог зафиксировать мяч после прострела Лукаку. Лингард первым успел среагировать на отскок и сравнял счет.

      Видео гола Лингарда

       

       

      Ближе к завершению первого тайма "Ливерпуль" заметно сбавил скорость. Это позволило манчестерцам немного расслабиться. Первый тайм так и завершился со счетом 1:1.

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      После перерыва ситуация на футбольном поле не изменилась. "Ливерпуль" продолжал давить, в то время, как гости проводили контратаки. На 51 минуте Фирмино ворвался во владения Давида де Хеа. Освободившись от опеки, бразилец пробил с носка, однако испанский вратарь парировал опасный удар.

      На 70 минуте Юрген Клопп выпустил на футбольное поле своего джокера – швейцарца Джердана Шачири. На 73 минуте Мане "продавил" Андера Эрреру и, ворвавшись в штрафную, прострелил вдоль линии ворот. После серии рикошетов мяч оказался у Шачири, который мощно пробил по воротам де Хеа и вывел "Ливерпуль" вперед – 2:1.

      Видео гола Шачири

       

       

      На 80 минуте Шачири оформил дубль. Швейцарец мощно пробил издалека. Мяч после рикошета дезориентировал де Хеа – 3:1.

      Видео второго гола Шачири

       

       

      Третий гол успокоил эмоции команд, которые последние десять минут доигрывали поединок. Таким образом "Ливерпуль" сумел одержать уверенную победу и прервал серию из восьми безвыигрышных матчей против "Манчестер Юнайтед". Победа позволила ливерпульцам вернуться на вершину турнирной таблицы. А вот команда Жозе Моуринью продолжает удерживать шестое место.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед
      Источник: 24 Канал
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