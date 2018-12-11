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      Ливерпуль – Наполи: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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      Ливерпуль – Наполи: где смотреть онлайн
      Ливерпуль-Наполи смотреть онлайн

      Центральным матчем вторника, 11 декабря, в Лиге чемпионов станет матч между английским "Ливерпулем" и итальянским "Наполи". Это будет матч, где будет определяться судьба путевки в плей-офф турнира. Посмотреть игру можно будет и в Украине.

      Показ матчей Лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на последнем и будет транслироваться матч "Ливерпуль" – "Наполи". Начало трансляции – в 21:50.

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      Смотреть онлайн матч "Ливерпуль" – "Наполи" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

      Напомним, матч "Ливерпуль" – "Наполи" состоится во вторник, 11 декабря. Начало встречи в 22:00.

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      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов Наполи ФК Ливерпуль
      Источник: 24 Канал
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