"Ливерпуль" не взял на матч в Сербию топ-игрока из-за политического скандала

Во вторник, 6 ноября, "Ливерпуль" сыграет в Сербии матч Лиги чемпионов против "Црвены Звезды". Английской команде в этом матче не поможет полузащитник Джердан Шакири. Его не взяли на игру из-за политических мотивов.

Причиной такого решения стал скандал на Чемпионате мира в России. Джердан Шакири по происхождению албанец-косовар, но выступает за сборную Швейцарии. Он вместе с еще одним игроком сборной Швейцарии Гранитом Джакою (тоже албанец-косовар по происхождению) во время матча против Сербии после забитых голов показали "политического орла". После забитых голов в ворота Сербии оба футболиста "скрестили" руки, изобразив таким образом двуглавого орла с герба Косово, а Сербия независимость Косово не признает. После этого жеста на турнире возник скандал, сербы требовали дисквалификации игроков. Закончилось все тем, что оба игрока были оштрафованы.

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Однако в "Ливерпуле" решили обезопасить себя от политических скандалов. Поэтому не взяли Джердана Шакири на игру в Сербии.

"Мы слышали о политических спекуляциях и информации о том, какую "встречу" получит Шакири в Сербии. Мы же хотим на 100 процентов сосредоточиться на футболе. И не думать ни о чем другом. Мы пытаемся избежать чего-либо, что могло бы нас отвлечь от игры. Именно по этой причине Шакири не будет играть в этом матче. Он это принимает и понимает. Он наш игрок, мы любим его, и он будет еще играть за нас много раз, но не в этот вторник", – приводит слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, матч "Црвена Звезда" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 6 ноября. Начало матча в 19:55. Первая игра между этими командами в Англии закончилась разгромом 4:0 в пользу "Ливерпуля".