"Ливерпуль" официально продал нападающего

"Ливерпуль", который лидирует в чемпионате Англии, решил отпустить своего нападающего в другой клуб. Речь идет о Доминика Соланке, который будет выступать за "Борнмут".

Сумма трансфера составила около 21 миллионов евро.

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"Все в "Ливерпуле" благодарят Доменика за его вклад в клуб и желают ему всего наилучшего в будущем", – говорится в сообщении пресс-службы "Ливерпуля".

21-летний Соланке воспитанник академии лондонского "Челси". Он перешел в лагерь "мерсисайдцев" летом 2017 года свободным агентом, но так и не смог стать основным игроком команды.

За это время он сыграл 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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