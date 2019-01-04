"Ливерпуль" официально продал нападающего
"Ливерпуль", который лидирует в чемпионате Англии, решил отпустить своего нападающего в другой клуб. Речь идет о Доминика Соланке, который будет выступать за "Борнмут".
Сумма трансфера составила около 21 миллионов евро.
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"Все в "Ливерпуле" благодарят Доменика за его вклад в клуб и желают ему всего наилучшего в будущем", – говорится в сообщении пресс-службы "Ливерпуля".
21-летний Соланке воспитанник академии лондонского "Челси". Он перешел в лагерь "мерсисайдцев" летом 2017 года свободным агентом, но так и не смог стать основным игроком команды.
За это время он сыграл 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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Источник: 24 Канал
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