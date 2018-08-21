"Ливерпуль" стал единственной командой, которая не пропускала в чемпионате Англии

Алисон Рамзес Бекер отрабатывает заплаченные за себя деньги. 75-миллионный голкипер "Ливерпуля" уже второй матч подряд оставляет свои ворота сухими, а мерсисайдцы становятся единственной командой, которая еще не пропускала в новом сезоне чемпионата Англии.

Во втором туре подопечные Юргена Клоппа на выезде разобрались с Кристал Пэлэс – 2:0.

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На последней минуте первого тайма счет открыл Джеймс Милнер с пенальти. А в компенсированное время к поединку Садьйо Мане установил окончательные цифры на табло. В итоге Ливерпуль набирает шесть очков и присоединяется к когорте лидеров во главе с "Манчестер Сити".

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