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      "Ливерпуль" в напряженном поединке одержал победу над "Кристал Пэлэс"

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      "Ливерпуль" в напряженном поединке победил "Кристал Пэлэс"
      "Ливерпуль" в напряженном поединке победил "Кристал Пэлэс" / Фото из открытых источников

      Лидер английской премьер-лиги "Ливерпуль" пропустил три гола от середняка чемпионата "Кристал Пэлэс", а доигрывал встречу в меньшинстве – удалили Джеймса Милнера.

      Дерзкие гости выиграли первый тайм, а потом после перерыва сумели сравнять счет, уже уступая.

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      Впрочем, ударное атакующее трио "Ливерпуля" Саллах – Мане – Фирмино свое дело сделало на отлично. Египтянин оформил дубль, он является одним из лидеров бомбардирской гонки и уже имеет шестнадцать голов в активе.

      Команда "Ливерпуля" продолжает лидировать в чемпионате, набрав 60 очков. С результатом 4:3 "Ливерпуль" на семь очков оторвался от "Манчестер Сити", который свой матч 23 тура проведет в воскресенье, 20 января.

      К слову, 12 января лидеру английской премьер-лиги "Ливерпулю" хватило единственного гола, чтобы взять три очка на поле "Брайтона". Победу "Ливерпулю" принес гол с пенальти.

      Теги: Футбол Спорт ФК Ливерпуль
      Источник: 24 канал
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