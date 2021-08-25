Ливни, град и сильный ветер: Одесскую область накроет непогода

В Одессе и области 26 августа синоптики прогнозируют сильные грозы, шквалы и град. Во время ливня предусматривают порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Ночью 26 августа прогнозируют ливни и шквалы в течение суток, днем – еще и град. Температура воздуха – максимум 27 градусов тепла.

К теме Грозы, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Одесской области 26 августа

В течение суток в Одессе будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь предсказывают утром и днем. Также возможны грозы. Ночью ветер – северо-западный, днем – юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Во время грозы прогнозируют порывы ветра – 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью составит от 17 до 19 градусов тепла, а днем – 25 – 27 градусов тепла. Температура морской воды будет составлять от +19 до +20 градусов.

Погода в Одесской области 26 августа / Данные Укргидрометцентра

В Одесской области прогнозируют днем еще и град. Ночью будет холоднее – 14 – 19 градусов тепла. Видимость на дорогах ночью и утром 1 – 2 километра.

Грозы и порывы ветра в Одессе и по области 26 августа / Данные Windy.com