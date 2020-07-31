В Харькове бурлила непогода: затоплены улицы, а ветер едва не снес собаку – видео
Сильный ливень накрыл 31 июля Харьков. Затопило улицы в разных районах города. А сильный порыв ветра чуть не снес маленькую собачку.
Харьковчане сняли на видео масштабный ливень, который накрыл город 31 июля, пишет "Город Х".
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Небо заволокло тучами за несколько минут, затем неожиданный сильный порыв ветра – и ливень. Дети, которые гуляли, едва успели разбежаться с улицы, собачники не успели – намокли,
– рассказала местная жительница.
Женщина также видела, как ветер едва не сдул декоративную собаку. Ее хозяин успел подхватить домашнего любимца. Инцидент произошел на улице Одесской.
Кроме того, дожди затопили район Салтовки. В сети появилось видео мощных порывов ветра на территории торгового центра "Лоск".
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