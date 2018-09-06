Ляпина: Унификация тарифов на порожняк не должна скрыто увеличивать расходы грузоотправителей

УЗ должна представить "справедливый" подход к унификации тарифной политики на перевозки пустых вагонов.

Унификация тарифов на пустые вагоны не должна привести к скрытому увеличению финансовой нагрузки на грузоотправителей. Об этом сообщила председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина, пишут "Комментарии".

Цель унификации, которая была заявлена "Укрзализныцей" понятна, и эту цель мы уважаем. Они хотят упростить своё администрирование, чтобы у них не было классов, а был один подход, один тариф, и, исходя из этого тарифа, они уже могли бы рассчитывать и выставлять счета клиентам,

– сказала она.

По ее словам, против такого предложения ни бизнес, ни они не протестуют, бизнес лишь указал на то, что под "маркой" унификации, на самом деле идет существенное увеличение тарифов. "Железная дорога признала, что это скрытое увеличение на 2,5 млрд гривен, и дискуссия идет – насколько. Бизнес считает, что это увеличение на 5,4 млрд гривен", – сказала Ляпина.

Ляпина считает, что "Укрзализныця" обязана представить более "справедливый" подход к унификации тарифной политики на перевозки пустых вагонов.

"Мы считаем, что здесь должен быть какой-то другой подход. Унификация должна быть, но она должна быть проведена без того, чтобы нагрузка увеличивалась на миллиарды. Вы хотите усреднить тариф – усредняйте, только правильно. В случае, если 90% вагонов у вас были по низким тарифам и 10% по высоким, вы добавляете этот тариф арифметически и делите пополам, то получите на 90% существенное увеличение и на 10% – некоторое уменьшение. Но это неправильное усреднение, математически неправильный подход", – отметила глава регуляторной службы.

Также она напомнила, что после прошлогоднего поднятия тарифов на грузовые перевозки на 15%, финансовая нагрузка на грузоотправителей из-за дерегулирования вагонной составляющей выросла на 50%.

"Они говорят, что повысили только на 15%, только в результате дерегулирования вагонной составляющей, собственно стоимость для перевозчика выросла в разы. Теперь она устанавливается "Укрзализныцей" без регулирования, без согласования. А выросла в несколько раз потому, что сразу выросла стоимость и частного вагонного парка. То есть реально произошло повышение почти на 50% общей стоимости", – сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в июле 2018 года "Укрзализныця" подала на согласование в Мининфраструктуры проект об унификации тарифов на перевозки различных грузов, речь идет о сближении классов тарифов с целью устранения преференции для отдельных групп грузоотправителей.

Такие инициативы "Укрзализныци" приведут к скрытому повышению тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 25%.

Глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький отмечал, что повышение грузовых тарифов в 2017 году обошлось бизнесу в 6,5 млрд грн дополнительных расходов в год.

Также ранее сообщалось, что в прошлом месяце руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Мининфраструктуре и "Укрзализныце" относительно отзыва и отмены проекта приказа "О внесении изменений к коэффициентам, которые используются для перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги, по унификации тарифной политики на перевозки пустых вагонов".

Они отмечали, что предложенная унификация тарифов приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5 млрд грн в год. В то же время, глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина также высказалась о неподдержке приказа Мининфраструктуры в существующем виде.