Украина не может провести массовое тестирование на COVID-19. Ведь для этого нет экономической целесообразности, мощностей и специалистов.

Об этом сообщил главный врач Виктор Ляшко в интервью изданию "Новое время". Он подчеркнул, что наша экономика не такая, как в Польше, Италии, Испании или США, чтобы позволить себе массовое тестирование.

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"Мы не можем всех тестировать, чтобы удовлетворять желание тестироваться. Но мы стопроцентно тестируем людей с симптомами, чтобы обеспечить контроль над ситуацией", – отметил Ляшко.

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины "Как раз в начале эпидемии мы говорили, что наш предел возможностей – 80 тысяч тестирований в неделю. Сейчас мы уже спокойно делаем 72 тысячи тестов за неделю. То есть почти выполнили поставленную цель"

Он отметил, что поднять вдвое больше количество исследований в государственных лабораториях является достаточно реальным.

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