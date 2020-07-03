Ляшко ответил, почему украинцы массово не тестируются на COVID-19
Украина не может провести массовое тестирование на COVID-19. Ведь для этого нет экономической целесообразности, мощностей и специалистов.
Об этом сообщил главный врач Виктор Ляшко в интервью изданию "Новое время". Он подчеркнул, что наша экономика не такая, как в Польше, Италии, Испании или США, чтобы позволить себе массовое тестирование.
К слову Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
"Мы не можем всех тестировать, чтобы удовлетворять желание тестироваться. Но мы стопроцентно тестируем людей с симптомами, чтобы обеспечить контроль над ситуацией", – отметил Ляшко.
Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины
"Как раз в начале эпидемии мы говорили, что наш предел возможностей – 80 тысяч тестирований в неделю. Сейчас мы уже спокойно делаем 72 тысячи тестов за неделю. То есть почти выполнили поставленную цель"
Он отметил, что поднять вдвое больше количество исследований в государственных лабораториях является достаточно реальным.
Коронавирус в Украине: коротко о главном
- С начала пандемии, в Украине коронавирус диагностировали 46 763 людям.
- COVID-19 унес жизнь 1 212 украинцев, но 20 558 инфицированных смогли выздороветь.
- По количеству заражений лидируют Львовская область – 5 883 больных, город Киев – 5 347 и Черновицкая область – 4 935.
- Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что инициирует усиление карантина из-за рекордного количества больных, которое фиксируют в Украине уже несколько дней подряд.