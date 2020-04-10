Ляшко рассказал, сколько людей с коронавирусом в Украине находятся в критическом состоянии
За последние сутки из-за инфицирования COVID-19 в больницы попали 75 человек, из них – двое детей. При этом 5 из этих больных в критическом состоянии, поэтому находятся на поддержке аппаратов искусственного дыхания.
Как заявил на брифинге главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, всего за сутки было лабораторно подтверждено 311 случаев заражения коронавирусом.
В результате вспышки COVID-19 в Украине в больницах находятся 923 человека, из них 42 больных – это дети.
Он добавил, что из всех 2 203 случаев заражения коронавирусом, в критическом состоянии находятся 43 человека.
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