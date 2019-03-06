Ляшко реанимировал вопрос защиты национального товаропроизводителя, – Янина Соколовская

В Украине назрел вопрос о защите национального товаропроизводителя. Забытый в силу того, что украинские политики свои промахи объясняли словом "война", сегодня снова реанимирован, и снова – Олегом Ляшко.

Точку зрения на перспективы возрождения индустриально-промышленного комплекса, предложенные Федерации работодателей Украины лидером Радикальной партии, высказала на своей странице в Facebook политический эксперт Янина Соколовская.

"Ляшко встретился с представителями Федерации работодателей Украины и представил свой план восстановления экономики. "Покупай украинское, плати украинцам!" – озвучил Ляшко давний украинский лозунг, позволивший однажды выжить стране. Только тогда он звучал: "Свій до свого по своє". Иными словами, план Ляшко предполагает исключение коррупции из тендерных схем, отказ от закупок того импорта, аналоги которого производятся в Украине. Нет нужды закупать китайские турбины, если их делают в Харькове и продают даже в Иран. Нет нужды закупать трамваи в Польше, если их производит отечественный товаропроизводитель", – отметила Соколовская.

По мнению политического эксперта, инициатива Олега Ляшко для многих опасна тем, что она устраняет коррупционные схемы, прежде всего, в энергетическом секторе.

"И донбасский уголь, который мы покупаем вдвое дороже под видом импортного, отныне будет декларироваться, как украинский. Да и газ собственной добычи должен, согласно этому плану, поступать отечественному потребителю по реальной, а не завышенной, якобы реверсной, цене. Позитивное предложение Ляшко, похоже, всколыхнет те коррупционные пласты, которые оставались закостеневшими последние лет 20. Независимо от результата выборов, инициатива поддержки отечественного производителя будет реализована через парламент, потому что достаточно трудно не набрать под неё голоса. Фактически, те, кто выступит против, должны стать объектами внимания НАБУ – потому что эти политики фактически поддержат существующие в стране коррупционные схемы, которые не дают государству ни развиваться, ни жить, ни дышать", – резюмировала Янина Соколовская.