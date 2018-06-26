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Ляшко вляпался в скандал, потому что одел школьников в футболки своей партии: фото

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Ляшко одел школьников в футболки своей партии
Ляшко одел школьников в футболки своей партии / Facebook-страница Ляшко

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко попал в скандал во время своих политических гастролей по регионам Украины. Так, нардеп опубликовал в Facebook фото из Сновской детско-юношеской спортивной школы, на Черниговщине, на которых дети были одеты в партийные футболки "Радикальной партии".

В подписи к опубликованному фото Ляшко отчитался, что "мы (" Радикальная партия ") помогли отремонтировать здание, раздевалки и установить новую спортивную площадку".

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Отметим, что кроме надевания агитации прямо на детей, соответствующее фото с ними было сделано в образовательном учреждении, что является нарушением закона об агитации. Поэтому ситуацией заинтересовались в Минобразования, однако пока еще не комментировали инцидент.

На опубликованное Ляшко фото с бурной критикой отреагировали пользователи социальных сетей.

В комментарии ТСН директор спортивной школы Евгений Мудрицкий заверил, что в заведении такую ​​акцию не планировали: "Получилось не так, как кто-то планировал или не планировал. Я не знаю, в любом случае, мы не планировали".

Сновский мэр уже получил объяснительную записку от директора школы. Тот утверждает, что когда зашел в спортзал, дети уже стояли в футболках: "Какие мои действия? Срывать их я не могу".

Выяснилось, что официальное мероприятие с участием депутатов организовывали не спортивная школа, а партийная ячейка. Кроме Ляшко, на событие прибыли нардепы из других партий – они должны были открывать новую футбольную площадку.

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"Очевидно, или помощники депутатов, или родители это инициировали. Им предложили футболки в подарок", – добавил Мудрицкий, который является членом другой партии, за которую никогда в школе не агитировал, а мэр города – вообще беспартийный.

Теги: Новости Украины Новости политики Дети Образование Радикальна партія Олег Ляшко
Источник: 24 канал
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