Лёд и огонь: мамы хоккеистов "Сокола" устроили горячую фотосессию
Мамы юных хоккеистов школы "Сокола" снялись в фотосессии в форме хоккейного клуба.
Первые фото проекта появились около двух недель назад, но и сейчас на странице команды в Facebook продолжают выходить новые фото.
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Источник: 24 Канал
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