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      Лёд и огонь: мамы хоккеистов "Сокола" устроили горячую фотосессию

      82 Читати новину українською
      Мамы хоккеистов снялись в жаркой фотосессии
      Мамы хоккеистов снялись в жаркой фотосессии / facebook.com/hcsokol2005

      Мамы юных хоккеистов школы "Сокола" снялись в фотосессии в форме хоккейного клуба.

      Первые фото проекта появились около двух недель назад, но и сейчас на странице команды в Facebook продолжают выходить новые фото.

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      Сторінка ДЮСШ «Сокіл 2005» у Facebook запустила незвичайну рубрику, в якій взяли участь мами юних хокеїстів. ⠀ Місцями відверті фото супроводжуються спеціальним хештегом #hockeymom_sokil, а також невеликою історією про перші тренування дітей і враження мам. ⠀ Нагадаємо,  перед стартом сезону 2018/19 активісти звернулися до мера Києва Віталія Кличка з проханням відродити столичний «Сокіл», міський голова в свою чергу пообіцяв зайнятися цим питанням. Після того новин не було...

      Публикация от Хокей України (@ukrainianhockey)

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      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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