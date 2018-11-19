Лёд и огонь: мамы хоккеистов "Сокола" устроили горячую фотосессию

Мамы юных хоккеистов школы "Сокола" снялись в фотосессии в форме хоккейного клуба.

Первые фото проекта появились около двух недель назад, но и сейчас на странице команды в Facebook продолжают выходить новые фото.

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