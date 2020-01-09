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      Любила небо и гордилась работой, – жених погибшей в Иране бортпроводницы МАУ

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      Погибшая в авиакатастрофе в Иране бортпроводница Мария Микитюк / Коллаж 24 канала

      В авиакатастрофе самолета МАУ в Иране погибла 24-летняя бортпроводница из Ивано-Франковска Мария Микитюк. Девушка была позитивной и очень любила свою работу. Кроме того, на 2021 год у Марии была запланирована свадьба.

      Парень Марии Богдан Винов рассказал suspilne.media, что они встречались 4 года. Уже в следующем году планировали отгулять свадьбу. К слову, Мария была единственным ребенком в семье, а воспитывала ее мама.

      Узнайте больше: Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах

      По словам Богдана, его невеста всегда была позитивной, имела немало планов и очень много училась.

      "Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных людей еще поискать", – рассказал парень погибшей.

      Он добавил, что о трагической гибели любимой в авиакатастрофе узнал от ее друзей и из новостей.

      Рано утром мне первое сообщение написали ее друзья и коллеги. Затем я посмотрел новости. Я знал, что Мария там, я читал об этих обстрелах ночью, я подозревал, что что-то не так, но не думал...
      – сказал Богдан Винов.

      В своем инстаграме парень показал патриотичное фото с Марией, где они оба в вышиванках. В посте он оставил подпись "Вечная память ТЕБЕ, Марийка. Я так любил тебя...".


      Погибшая бортпроводница МАУ Мария Микитюк с женихом Богданом / фото из соцсетей

      Основное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

      Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані
      Кто погиб во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      • Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что у пилота самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не было связи с башней и диспетчером.
      • Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
      • В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможно поражение российской ракетой.

      версії катастрофи літака мау в ірані
      Основные причины авиакатастрофы с самолетом МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Жертвы авиация Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Ивано-Франковска
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