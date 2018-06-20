Любимая Криштиану Роналду засветила роскошное кольцо на Чемпионате мира: фотофакт
Звездная подружка и мать общего ребенка с Криштиану Роналду – Джорджина Родригес, неожиданно засветила на Чемпионате мира по футболу в России роскошное кольцо.
Об этом сообщается на The Daily Mail.
Инцидент произошел сегодня, 20 июня, во время матча сборных Португалии и Марокко. Партнерша Криштиану приехала поддержать своего любимого в Москву, который в матче со сборной Марокко на Чемпионате мира забил гол уже на четвертой минуте.
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В порыве эмоций Джорджина много улыбалась, скакала и махала символикой Португалии, засветив свое обручальное кольцо. Журналисты и фанаты уже успели предположить, что Роналду после более чем года совместной жизни решился сделать ей предложение руки и сердца.
Как можно видеть, новоиспеченная невеста Родригес скоро сыграет свадьбу с одним из самых популярных футболистов мира. В прошлом году в СМИ бытовали слухи, что пара планирует сыграть свадьбу после ЧМ 2018. Правда это или нет – увидим позже.
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Напомним, что Криштиану находится в отношениях с Джорджиной Родригес больше года. О беременности Джорджины Криштиану подтвердил в июле, после того как во второй раз стал отцом. Тогда суррогатная мать родила ему двойню – мальчика Маттео и девочку Еву. В Роналду есть также старший 7-летний сын Криштиану-младший также от суррогатной матери.