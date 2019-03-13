Любимец Путина Газманов провалился под сцену, выступая в оккупированном Донецке: видео

Российский певец Олег Газманов приехал в оккупированный Донецк развлечь приспешников Кремля. Но выступление пошло не по плану.

Пока толпа ревет и русская музыка льется в уши, Газманов активно жестикулирует и прыгает по сцене. Но столько "рузькава мира" сцена не выдержала. И любимец Путина прямым попаданием пробил дыру в полу.

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Что интересно, когда Газманов сидел в "яме", то "фанера" радостно продолжала концерт.