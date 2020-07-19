"Любимый город №2": после неудачи с Киевом Тищенко решил побороться за пост мэра Одессы
После фиаско с праймериз "слуг народа" относительно выборов мэра Киева Николай Тищенко времени не теряет. Парламентарий от пропрезидентской политсилы не исключил, что примет участие в выборах на должность городского головы Одессы. Но это возможно лишь в случае соответствующего решения со стороны Президента Украины Владимира Зеленского.
За словами Тищенка, він – людина команди Зеленського, тому буде працювати там, де це максимально важливо для партії влади. Так нардеп прокоментував інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про плани Офісу Президента дати йому можливість брати участь у мерських перегонах, пише "Рубрика".
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Поки ще не знаю про нові креативні стратегії Володимира Зеленського. Але, він – президент, і йому видніше. Ви, журналісти, вічно все перекручуєте на свою користь. Буде ухвалкно рішення про Одесу, буду працювати в Одесі,
– наголосив Тищенко.
Він зауважив, що це його улюблене місто номер 2. І навіть тут на Молдаванці (і сторична місцевість і мікрорайон Одеси – 24 канал) жила його прабабуся.
"Стадіон, так стадіон", – підсумував Тищенко.
Додамо, що місцеві вибори в Україні призначили на 25 жовтня.
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Коротко про похід Тищенка у мери Києва
- Тищенко був одним із п’яти імовірних кандидатів від "Слуги народу" на посаду мера Києва.
- За результами внутрішньопартійних праймеріз парламентар посів третє місце, поступившись Олександру Дубинському та Ірині Верещук.
- Власне Верещук і представлятиме "слуг народу" на виборах мера Києва. Щодо Дубінського, фахівці прогнозують, що він може піти як самовисуванець.
- До Верховної Ради Тищенко пройшов як мажоритарник від 219 округу (Київ, частина Святошинського району).