Любимый Подол: украинские архитекторы предлагают "оживить" сердце Киева – фото
Основатель архитектурного бюро Sergey Makhno Architects Сергей Махно представил проект обновления общественного пространства исторического центра Киева – Подола.
Проект с благозвучным названием "Любимый Подол" предлагает обновить общественное пространство исторической местности в пределах улиц Нижний Вал, Верхний Вал, Еленовская и Ярославская.
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Проект не требует больших архитектурных изменений и ни застройки новыми зданиями. Наоборот – цель команды показать, что для изменений в городе нужно совсем немного – просто привести улицы в порядок, рассказал Сергей Махно в интервью The Village Украина.
Как может измениться Подол в Киеве?
По замыслу авторов предлагают трансформировать пространства вблизи Житнего рынка в Киеве.
Там может появиться подвижная кинетическая скульптура, которая перекликалась бы с геометрической формой крыши рынка. Это не дорогая идея – воплотить ее можно благодаря обычным пленкам на растяжках, которая будет шевелиться от дуновений ветра.
Издалека визуализация напоминает большое ржаное поле.
Как может измениться пространство возле Житнего рынка в Киеве: смотрите фотосравнение
Согласно проекту хотят вернуть в среду Подола реку Глубочицу, которая протекает под улицами Верхний и Нижний Вал. Вблизи Житнего рынка в нее впадал ручей Киевлянка, который вытекал из местности современной Воздвиженки.
Есть предложение сделать это буквально – показать реку сквозь стеклянную платформу вместо асфальта.
Правда, пока проект представлен только на стадии концепции.
Нашли часть спонсоров и были готовы его реализовать, но пока не получили официального согласования от местных властей Подола,
– отметил Сергей Махно
Чем известное бюро Sergey Makhno Architects?
Среди последних крупных проектов Sergey Makhno Architects – офис "Академии ДТЭК" в новом бизнес-кампусе UNIT.City в Киеве, самый большой ресторан японской кухни в Восточной Европе Fujiwara Yoshi и офис Сбербанка на Подоле.
Интерьер собственной квартиры Сергея Махно Wabi Sabi Apartment в конце 2018 года победил в одной из номинаций престижного конкурса The Architecture Master Prize в номинации Interior Design/Residential.
В начале 2019-го дизайн интерьера помещения получил бронзу на международном конкурсе IDA Awards в США.