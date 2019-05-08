Любимый Подол: украинские архитекторы предлагают "оживить" сердце Киева – фото

Основатель архитектурного бюро Sergey Makhno Architects Сергей Махно представил проект обновления общественного пространства исторического центра Киева – Подола.

Проект с благозвучным названием "Любимый Подол" предлагает обновить общественное пространство исторической местности в пределах улиц Нижний Вал, Верхний Вал, Еленовская и Ярославская.

Читайте также: Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть

Проект не требует больших архитектурных изменений и ни застройки новыми зданиями. Наоборот – цель команды показать, что для изменений в городе нужно совсем немного – просто привести улицы в порядок, рассказал Сергей Махно в интервью The Village Украина.

Как может измениться Подол в Киеве?

По замыслу авторов предлагают трансформировать пространства вблизи Житнего рынка в Киеве.

Там может появиться подвижная кинетическая скульптура, которая перекликалась бы с геометрической формой крыши рынка. Это не дорогая идея – воплотить ее можно благодаря обычным пленкам на растяжках, которая будет шевелиться от дуновений ветра.

Издалека визуализация напоминает большое ржаное поле.

Как может измениться пространство возле Житнего рынка в Киеве: смотрите фотосравнение

Согласно проекту хотят вернуть в среду Подола реку Глубочицу, которая протекает под улицами Верхний и Нижний Вал. Вблизи Житнего рынка в нее впадал ручей Киевлянка, который вытекал из местности современной Воздвиженки.

Есть предложение сделать это буквально – показать реку сквозь стеклянную платформу вместо асфальта.

Правда, пока проект представлен только на стадии концепции.

Нашли часть спонсоров и были готовы его реализовать, но пока не получили официального согласования от местных властей Подола,

– отметил Сергей Махно

Чем известное бюро Sergey Makhno Architects?

Среди последних крупных проектов Sergey Makhno Architects – офис "Академии ДТЭК" в новом бизнес-кампусе UNIT.City в Киеве, самый большой ресторан японской кухни в Восточной Европе Fujiwara Yoshi и офис Сбербанка на Подоле.



Интерьер собственной квартиры Сергея Махно Wabi Sabi Apartment в конце 2018 года победил в одной из номинаций престижного конкурса The Architecture Master Prize в номинации Interior Design/Residential.



В начале 2019-го дизайн интерьера помещения получил бронзу на международном конкурсе IDA Awards в США.