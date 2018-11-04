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      "Любимый сфоткал" Анна Седокова показала откровенные фото в постели

      258 Читати новину українською
      Анна Седокова
      Анна Седокова / Instagram

      Известная украинская исполнительница Анна Седокова, которая устроилась работать ведущей на российском телеканале СТС, заинтриговала поклонников новыми пикантными фото в социальных сетях.

      В августе экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала, что разошлась с отцом третьего ребенка – 4-месячного сына Гектора. При этом, имя бывшего она не назвала. Сейчас певица отправилась отдыхать в Дубае, откуда звезда публикует откровенные фото на странице в Instagram и время от времени рассказывает о своих отношениях.

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      Седокова показала поклонникам фотографию, где она позирует в нижнем белье в постели, а рядом с ней букет розовых роз.

      "Любимый сфоткал пока спала", – прокомментировала свой снимок Анна.

      Позже в Instagram-сториз мама троих детей опубликовала еще одно пикантное фото, прикрывая тело цветами.


      ​Анна Седокова / Instagram


      ​Анна Седокова / Instagram

      Пользователи в сети неоднозначно отреагировали на откровенные снимки Седоковой.

      "Недавно жаловалась, что нет любви? А любимый уже есть? Странно", "А кто в этом году любимый?", "Думаю, это любимая дочь, а не любимый", – пишут Интернет-пользователи в комментариях.


      Анна Седокова / Instagram

       

      Напомним, в СМИ говорили, что измена ее любимого стала причиной развода. О разрыве отношений Анна официально сообщила в интервью для издания ОК!. В апреле Анна Седокова родила сына. От предыдущих браков у артистки также есть двое дочерей от разных мужчин: 12-летняя Алина и 5-летняя Моника. Сначала звезда делилась, что готовится к свадьбе с отцом ее сына и через некоторое время объявила, что стала мамой-одиночкой.

      Теги: Музыка LifeStyle Эротика Анна Седокова
      Источник: 24 канал
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