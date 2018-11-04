"Любимый сфоткал" Анна Седокова показала откровенные фото в постели

Известная украинская исполнительница Анна Седокова, которая устроилась работать ведущей на российском телеканале СТС, заинтриговала поклонников новыми пикантными фото в социальных сетях.

В августе экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала, что разошлась с отцом третьего ребенка – 4-месячного сына Гектора. При этом, имя бывшего она не назвала. Сейчас певица отправилась отдыхать в Дубае, откуда звезда публикует откровенные фото на странице в Instagram и время от времени рассказывает о своих отношениях.

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Седокова показала поклонникам фотографию, где она позирует в нижнем белье в постели, а рядом с ней букет розовых роз.

"Любимый сфоткал пока спала", – прокомментировала свой снимок Анна.

Позже в Instagram-сториз мама троих детей опубликовала еще одно пикантное фото, прикрывая тело цветами.



​Анна Седокова / Instagram



​Анна Седокова / Instagram

Пользователи в сети неоднозначно отреагировали на откровенные снимки Седоковой.

"Недавно жаловалась, что нет любви? А любимый уже есть? Странно", "А кто в этом году любимый?", "Думаю, это любимая дочь, а не любимый", – пишут Интернет-пользователи в комментариях.



Анна Седокова / Instagram

Напомним, в СМИ говорили, что измена ее любимого стала причиной развода. О разрыве отношений Анна официально сообщила в интервью для издания ОК!. В апреле Анна Седокова родила сына. От предыдущих браков у артистки также есть двое дочерей от разных мужчин: 12-летняя Алина и 5-летняя Моника. Сначала звезда делилась, что готовится к свадьбе с отцом ее сына и через некоторое время объявила, что стала мамой-одиночкой.