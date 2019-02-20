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      Любить Польшу и Украину – это как любить свою маму и влюбиться в девушку, – Туск

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      Любить Польшу и Украину – это как любить свою маму и влюбиться в девушку, – Туск
      Любить Польшу и Украину – это как любить свою маму и влюбиться в девушку, – Туск / leopolis.news

      Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду, 20 февраля, посетил Львов. Он выступил с речью во Львовском национальном университете имени Ивана Франко и получил звание доктора Honoris Causa.

      Дональд Туск начал свою речь с заявления, что он является польским патриотом и одновременно решительным европейцем, пишет Zaxid.net.

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      Он отметил, что не видит никакого конфликта в том, что он является польским патриотом и очень любит Украину.

      Любить Польшу и Украину – это как любить свою маму и влюбиться в девушку,
      – отметил политик.

      Он призвал к единению Украины и Польши, цитируя Папу Иоанна Павла II.

      Нет сегодня страны, которая больше чем Польша ценит роль независимой Украины в Европе и поддерживает ее проевропейские стремления,
      – добавил Туск.

      Накануне в Верховной Раде состоялось специальное заседание, во время которого с мощной речью выступил Президент Европейского совета Дональд Туск. Он подчеркнул, что украинцы выстояли в самый трудный для своей страны момент в истории и решительно противостоят враждебности Кремля.

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      Теги: Новости Украины Новости Польши Новости Львова Дональд Туск Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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