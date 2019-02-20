Любить Польшу и Украину – это как любить свою маму и влюбиться в девушку, – Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду, 20 февраля, посетил Львов. Он выступил с речью во Львовском национальном университете имени Ивана Франко и получил звание доктора Honoris Causa.

Дональд Туск начал свою речь с заявления, что он является польским патриотом и одновременно решительным европейцем, пишет Zaxid.net.

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Он отметил, что не видит никакого конфликта в том, что он является польским патриотом и очень любит Украину.

Любить Польшу и Украину – это как любить свою маму и влюбиться в девушку,

– отметил политик.

Он призвал к единению Украины и Польши, цитируя Папу Иоанна Павла II.

Нет сегодня страны, которая больше чем Польша ценит роль независимой Украины в Европе и поддерживает ее проевропейские стремления,

– добавил Туск.

Накануне в Верховной Раде состоялось специальное заседание, во время которого с мощной речью выступил Президент Европейского совета Дональд Туск. Он подчеркнул, что украинцы выстояли в самый трудный для своей страны момент в истории и решительно противостоят враждебности Кремля.