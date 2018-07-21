Любителей "русского мира" с каждым годом все меньше: четвертая годовщина освобождения Торецка

Четыре года назад украинские военные освободили город Торецк в Донецкой области. Тогда он еще назывался Дзержинском, и более трех месяцев был под контролем боевиков. Военные провели спецоперацию, выбили боевиков из зданий. Сейчас город развивается, там работают все учреждения, а на праздник освобождения в город съехались волонтеры и военные.

14 апреля 2014 года местные маргиналы начинают группироваться и готовиться к захватам административных зданий.

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Полковник МВД Павел Панасюк пытается успокоить сепаратистов, однако утверждал, что противодействовать их так называемому волеизъявлению милиция не будет. И уже скоро над городом устанавливают флаг псевдореспублики.

В оккупации город прожил до 21 июля, пока 33 бойцов из состава 34 криворожского тербата и 8 спецназовцев с 73 Морского центра спецопераций жестко выбивают террористов на Горловку.

Сегодня, 21 июля, город отмечает годовщину этого боя. На том месте, где украинская армия понесла первые потери. На празднике есть местные активисты, волонтеры и бойцы 24 бригады имени Короля Даниила, которые сейчас защищают город. Жители Торецка, которые сразу начали помогать украинской армии, вспоминают первые дни после деоккупации.

Боже, какие ребята были хорошие, какие дисциплинированные. Была тревога "в укрытие" и они нам дали свои надежные позиции,

– сказала волонтер Галина Студенникова.

На праздновании и взрослые, и дети фотографируются с оружием и боевой техникой 24 бригады, а на концерт приезжают звезды всеукраинского масштаба.

"Кто-то себя лучше чувствует не с пулеметом, а с гитарой в руках. Я считаю, что в этой войне, настоящей народной войне каждый украинец должен воевать на своем месте и поскольку я музыкант, то должен поддерживать этих ребят, этих обычных людей в этих городах своей песней и словом", – отметил фронтмен группы "TaRuta" Евгений "Еж" Романенко.

Местные говорят, что любителей "русского мира" ежегодно уменьшается, а тех, кто благодарен украинскому воинству в городе все больше.