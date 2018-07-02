Любители нелицензионных Windows столкнулись с вирусом, который невозможно удалить

В сети появилось немало жалоб и сообщений о внезапном появлении вредоносного приложения, которое невозможно удалить, на компьютерах под управлением Windows по всему миру. Специалисты по безопасности компании Symantec утверждают, что системы таких пользователей склонны и к последующим атакам.

Об этом сообщает 4pda.

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Стоит отметить, что большая часть заражений приходится на компьютеры с нелицензионным программным обеспечением.

Распространителем вируса стало поддельное приложение All-Radio – это российская программа, предназначенная для прослушивания онлайн радио и просмотра телевидения. Однако злоумышленники распространили через сеть ее взломанную и модифицированную версию с целью установки трояна на компьютеры пользователей.

Установка "вредителя" происходит в фоновом режиме при скачивании сторонних приложений. Сообщается, что с проблемами столкнулись в основном пользователи, которые скачивают взломщики и активаторы игр для операционной системы.

После установки All-Radio 4.27 Portable вирус подключается к собственным серверам и докачивает свои "обновления", в том числе и программу для скрытого майнинга. Кроме того, вредоносное ПО может использоваться для установки других зараженных файлов на компьютеры пользователей.

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Пока совет от экспертов по информационной безопасности один: не стоит использовать пиратское ПО и загружать инструменты для его взлома.

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