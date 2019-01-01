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      Люблю Украину, но не кричу об этом, – Александр Усик

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      Александр Усик рассказал о любви к Украине
      Александр Усик рассказал о любви к Украине

      Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в эксклюзивном интервью рассказал о любви к Украине, и почему он поехал на бой с Гассиевым в Москву.

      Украинский боксер отметил, что он не обращает внимания на критику других людей и просто выполняет свою миссию.

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      О критике знаю. И мне безразлично на такое. Я поехал в Москву, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Знаете, когда Украина заживет хорошо? Когда каждый честно и качественно будет выполнять свою работу. Я поехал в Россию и совестно выполнил свою работу. Пусть четко выполняют свои функции те люди, которые меня критикуют. Совесть у меня чиста. Я выиграл под сине-желтым флагом. Очень люблю родную Украину. Но об этом никогда не кричу, а молча выполняю свою миссию, – сказал Усик в интервью газете "Экспресс".

      Напомним, что Александр Усик снова поздравил украинцев с новогодними праздниками. И что интересно, сделал он это на украинском языке.

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      Теги: Спорт Бокс Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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