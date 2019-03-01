Любое решение имело бы взрывной эффект, – глава КС о решении относительно незаконного обогащения

Борьба с коррупцией должна быть качественной. А значит, оружие в этой борьбе должно быть действенным. Конституционный суд должен видеть истинный смысл проблемы, выявить ошибки законодателя, сознательно или бессознательно им допущенные. В той редакции, которую рассматривал КС, норма об уголовной ответственности за незаконное обогащение – неконституционная и непригодна к применению на практике.

Такую позицию на своей странице высказал председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук.

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По его словам, антикоррупционные законы нужны, но они должны отвечать Конституции Украины. В противном случае борьба с коррупцией не будет эффективной.

Шевчук рассказал о примере США, где отказались криминализировать незаконное обогащение – именно из-за противоречия норме презумпции невиновности, закрепленной в Конституции США.

Каждое обращение, которое рассматривает КС, оказывает существенное влияние на политическую жизнь страны, ведь мы судим не людей, а законы. Когда бы Суд не вынес это решение, оно имеет одинаково взрывной эффект, поскольку в этом обращении говорится о борьбе с коррупцией,

– написал Шевчук.

И подчеркнул, что Конституционный Суд не подстраивается под политиков, не выполняет заказов, не поддается никакому давлению в этом и всех других вопросах. "Над нами только Конституция", – подытожил председатель Конституционного суда.

Напомним, в декабре 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. А 26 февраля 2019 года КС отменил статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение – заключение сроком от 5 до 10 лет, запрет занимать определенные должности и конфискацию имущества. Причина: положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а формулировка "допускает обвинения, основанные на предположениях".