Любое следующее решение Британии по Brexit может вызвать хаос в Европе: объяснение эксперта

Самая большая проблема сложившейся ситуации с Brexit в том, что мало кто понимает, что теперь может случиться. Все сценарии развития событий достаточно гипотетические.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал украинский дипломат и председатель правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

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По его словам, "жесткий" выход – сценарий очень плохой, ведь между Британией и ЕС не будет норм, не будет законов, регулирующих товарооборот, поездки граждан и др.

А попытка отказаться от выхода из ЕС может натолкнуться и на несогласие со стороны ЕС. Ведь односторонним решение "прекратить выход" со стороны Великобритании на этом этапе быть не может,

– отметил Яременко.

"К тому же, – добавил дипломат, – это будет ударом по политической системе Королевства, по политическим традициям. Что решил народ на референдуме – должно выполнять правительство: на этом базируется демократия Британии".



Дипломат Богдан Яременко

"Итак, сложность прогнозов порождает много хаоса не только для Великобритании, но и для Евросоюза", – подытожил Яременко.

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