Любое следующее решение Британии по Brexit может вызвать хаос в Европе: объяснение эксперта
Самая большая проблема сложившейся ситуации с Brexit в том, что мало кто понимает, что теперь может случиться. Все сценарии развития событий достаточно гипотетические.
Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал украинский дипломат и председатель правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.
Читайте также: Британия может отказаться от Brexit, но есть и другие варианты, – посол Украины в Королевстве
По его словам, "жесткий" выход – сценарий очень плохой, ведь между Британией и ЕС не будет норм, не будет законов, регулирующих товарооборот, поездки граждан и др.
А попытка отказаться от выхода из ЕС может натолкнуться и на несогласие со стороны ЕС. Ведь односторонним решение "прекратить выход" со стороны Великобритании на этом этапе быть не может,
– отметил Яременко.
"К тому же, – добавил дипломат, – это будет ударом по политической системе Королевства, по политическим традициям. Что решил народ на референдуме – должно выполнять правительство: на этом базируется демократия Британии".
Дипломат Богдан Яременко
"Итак, сложность прогнозов порождает много хаоса не только для Великобритании, но и для Евросоюза", – подытожил Яременко.
Читайте также: Эксперт рассказал, какой выход Британии из ЕС был бы выгоден Украине
Подробнее – смотрите в интервью: