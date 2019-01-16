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      Любое следующее решение Британии по Brexit может вызвать хаос в Европе: объяснение эксперта

      13 Читати новину українською
      Опасности Brexit
      Опасности Brexit / 24 канал

      Самая большая проблема сложившейся ситуации с Brexit в том, что мало кто понимает, что теперь может случиться. Все сценарии развития событий достаточно гипотетические.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал украинский дипломат и председатель правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

      Читайте также: Британия может отказаться от Brexit, но есть и другие варианты, – посол Украины в Королевстве

      По его словам, "жесткий" выход – сценарий очень плохой, ведь между Британией и ЕС не будет норм, не будет законов, регулирующих товарооборот, поездки граждан и др.

      А попытка отказаться от выхода из ЕС может натолкнуться и на несогласие со стороны ЕС. Ведь односторонним решение "прекратить выход" со стороны Великобритании на этом этапе быть не может,
      – отметил Яременко.

      "К тому же, – добавил дипломат, – это будет ударом по политической системе Королевства, по политическим традициям. Что решил народ на референдуме – должно выполнять правительство: на этом базируется демократия Британии".

      Яременко
      Дипломат Богдан Яременко

      "Итак, сложность прогнозов порождает много хаоса не только для Великобритании, но и для Евросоюза", – подытожил Яременко.

      Читайте также: Эксперт рассказал, какой выход Британии из ЕС был бы выгоден Украине

      Подробнее – смотрите в интервью:

       

      Теги: Евросоюз Великобритания Brexit
      Источник: 24 канал
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