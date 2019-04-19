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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Любой может впасть в ступор, – жена Зеленского об оскорблениях и волнениях из-за дебатов

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      Жена Зеленского рассказала о дебатах и оскорблениях в сторону мужа
      Жена Зеленского рассказала о дебатах и оскорблениях в сторону мужа / Фото из открытых источников

      Жена кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского призналась, что устала от оскорблений. При этом возможная первая леди убеждена, что ее муж может противостоять Петру Порошенко в дебатах, хотя вероятность "ступора" существует.

      Елена призналась, что старалась не читать Фейсбук перед сном и вечером, однако продержалась недолго, пишет "Апостроф".

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      Жена Зеленского считает, что единственный выход из ситуации "отрастить панцирь", ведь "нервы не железные". При этом она убеждена, что "в ближайшее время не изменится", поэтому намерена "отучить себя читать комментарии в соцсетях".

      Прокомментировала она также обвинения Зеленского в употреблении наркотиков. Говорит, в этой ситуации больше всего жаль родителей.

      "В этой ситуации жалко родителей, которые начинают переживать, но родители с улыбкой к этому относятся, потому что переживать не о чем. Они воспринимают это как очередную грязь вот и все. Мы уже все научились с юмором воспринимать это", – призналась она.

      Что касается дебатов, то Елена Зеленская заявила, что "Владимир все выдержит, потому что готовится".

      Конечно, любой может впасть в ступор или не вовремя подобрать нужные слова, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, наш гарант очень опытный оратор, и, конечно, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку,
      – пояснила она.

      К тому же Зеленская призналась, что это она посоветовала мужу не выходить к журналистам. Причина в том, что ему "нужно многое успеть и накопить знания в быстром темпе".

      "Он должен вникнуть практически во все и это невозможно сделать за одну минуту. Он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца, и мне кажется, успешно", – рассказала жена Зеленского.

      Где и когда будут дебатировать Порошенко и Зеленский?​На 19 апреля НСК "Олимпийский" уже заказан. Зеленский неоднократно подчеркивал, что он придет именно на стадион. В свою очередь, Петр Порошенко заявлял, что придет и на Общественное, и на "Олимпийский". Общественное не прочь дебатов на стадионе, но вещатель считает такой формат – предвыборной агитацией. Дебаты на НСК "Олимпийском" запланированы на 19:00, а на Общественном – на 21:00, поскольку ЦИК разрешила перенести дебаты на Общественном с 20:00. Кроме того, Общественное согласилось отвечать за эфир дебатов на стадионе, но вещатель отметил, что после завершения мероприятий "предвыборной агитации" будет ждать кандидатов на национальных теледебатах.



      Смотрите основные моменты из интервью Владимира Зеленского

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Порошенко и Зеленский Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский
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