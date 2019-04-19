Любой может впасть в ступор, – жена Зеленского об оскорблениях и волнениях из-за дебатов

Жена кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского призналась, что устала от оскорблений. При этом возможная первая леди убеждена, что ее муж может противостоять Петру Порошенко в дебатах, хотя вероятность "ступора" существует.

Елена призналась, что старалась не читать Фейсбук перед сном и вечером, однако продержалась недолго, пишет "Апостроф".

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Жена Зеленского считает, что единственный выход из ситуации "отрастить панцирь", ведь "нервы не железные". При этом она убеждена, что "в ближайшее время не изменится", поэтому намерена "отучить себя читать комментарии в соцсетях".

Прокомментировала она также обвинения Зеленского в употреблении наркотиков. Говорит, в этой ситуации больше всего жаль родителей.

"В этой ситуации жалко родителей, которые начинают переживать, но родители с улыбкой к этому относятся, потому что переживать не о чем. Они воспринимают это как очередную грязь вот и все. Мы уже все научились с юмором воспринимать это", – призналась она.

Что касается дебатов, то Елена Зеленская заявила, что "Владимир все выдержит, потому что готовится".

Конечно, любой может впасть в ступор или не вовремя подобрать нужные слова, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, наш гарант очень опытный оратор, и, конечно, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку,

– пояснила она.

К тому же Зеленская призналась, что это она посоветовала мужу не выходить к журналистам. Причина в том, что ему "нужно многое успеть и накопить знания в быстром темпе".

"Он должен вникнуть практически во все и это невозможно сделать за одну минуту. Он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца, и мне кажется, успешно", – рассказала жена Зеленского.

Где и когда будут дебатировать Порошенко и Зеленский?​На 19 апреля НСК "Олимпийский" уже заказан. Зеленский неоднократно подчеркивал, что он придет именно на стадион. В свою очередь, Петр Порошенко заявлял, что придет и на Общественное, и на "Олимпийский". Общественное не прочь дебатов на стадионе, но вещатель считает такой формат – предвыборной агитацией. Дебаты на НСК "Олимпийском" запланированы на 19:00, а на Общественном – на 21:00, поскольку ЦИК разрешила перенести дебаты на Общественном с 20:00. Кроме того, Общественное согласилось отвечать за эфир дебатов на стадионе, но вещатель отметил, что после завершения мероприятий "предвыборной агитации" будет ждать кандидатов на национальных теледебатах.





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