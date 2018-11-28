Любой супертяж размажет Усика по рингу, – Фьюри
Бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелой весовой категории.
Украинский боксер раздумывает над переходом в хэвивейт – супертяжелая весовая категория, где соревнуются спортсмены весом свыше 90,72 кг. Однако Фьюри скептически относится к шансам украинского абсолютного чемпиона.
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"Усик хорош для своей антропометрии. Но для здоровяков, которые водятся в хэвивейте, он слишком мелкий. Я, Уайлдер или Джошуа нокаутируем его. И любой супертяж, который обладает хорошими атлетическими данными и превосходит Усика в росте, размажет его по рингу", – заявил британец в интервью IFL TV, передает vringe.com.
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Напомним, недавно Усик победил Тони Беллью, отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.