Любой супертяж размажет Усика по рингу, – Фьюри

Бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелой весовой категории.

Украинский боксер раздумывает над переходом в хэвивейт – супертяжелая весовая категория, где соревнуются спортсмены весом свыше 90,72 кг. Однако Фьюри скептически относится к шансам украинского абсолютного чемпиона.

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"Усик хорош для своей антропометрии. Но для здоровяков, которые водятся в хэвивейте, он слишком мелкий. Я, Уайлдер или Джошуа нокаутируем его. И любой супертяж, который обладает хорошими атлетическими данными и превосходит Усика в росте, размажет его по рингу", – заявил британец в интервью IFL TV, передает vringe.com.

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Напомним, недавно Усик победил Тони Беллью, отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.