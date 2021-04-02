В Люботине, что в Харьковской области, патрульный остановил на дороге водителя и вел себя неадекватно. Он хамил, матерился, назвался инопланетянином и предлагал понюхать носки.

Весь диалог полицейского и водителя удалось снять на регистратор. Поэтому видео с него распространили в соцсетях и СМИ.

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Полицейский вел себя неадекватно

Водитель вечером возвращался домой, когда его остановили патрульные. Из видео видно: патрульная машина стояла в темноте на обочине. Водитель говорит, что ехал медленно, потому что на дороге ямы. Почему его остановили, ни сам мужчина не понял, ни полицейские этого адекватно не объяснили.

Полицейский подошел к водителю и стал хамить, а затем заявил, что в машине не горит подсветка номера.

За такое нарушение у водителя ранее был штраф, но освещение он починил. Остановленный мужчина предполагает, что полицейские "пробили" этот штраф по базе.

Поэтому полицейский начал дальше спрашивать в грубой форме: "Кто ты такой? Ты куда едешь?". На встречный вопрос водителя о том, кто такой этот полицейский, правоохранитель ответил, что "он инопланетянин".

Потом полицейский предложил понюхать его носки.

Могу носки тебе показать только. Больше ничего не могу показать. Они у меня дырявые и грязные. Будешь нюхать их?

– сказал полицейский.

Видео с регистратора, на котором зафиксирован разговор полицейского и водителя

Что говорят в полиции

Пообщаться с самим "героем" ролика не удалось: у него был выходной и журналисты не застали его в участке. Впрочем, за него уже взялось руководство, которое тоже, к слову, получит выговоры.

Начальник отделения и его заместитель по превентивной работе получили выговоры. Двое работников группы реагирования патрульной полиции предупреждены о неполном служебном соответствии,

– рассказала пресс-секретарь полиции Анна Третьякова.

Сам водитель решил не писать жалобу на патрульных: надеется, что и такая огласка на предупреждение от руководства будут им уроком.

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