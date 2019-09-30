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      Любовь к лотерее и вера в победу помогли киевлянину выиграть миллион гривен в "Лото-Забава"

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      Любовь к лотерее и вера в победу помогли киевлянину выиграть миллион гривен в "Лото-Забава"

      Кто-то хочет разбогатеть и провести два дня в стиле luxury?

      Тогда становитесь миллионерами "Лото-Забава". Вдохновляйтесь примером человека, которому это уже удалось.

      Киевлянин Валерий Садовенко в лотерею играет давно. За что Фортуна его не раз благодарила. Еще в советское время мужчине удалось выиграть "Волгу". В "Лото-Забава" Валерий играет уже почти 20 лет. То, что станет миллионером, ему подсказала интуиция. Поэтому Валерий купил аж 9 билетов на 986-ый тираж. Один из них и принес долгожданную победу и обеспечил господину Валерию участие в "Клубе Миллионеров "М.С.Л.".

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      – Валерий, расскажите нам, как давно Вы играете в "Лото-Забава"?

      – Давно. С третьего тиража играю. Постоянно покупал билеты. Мог за раз купить пять. В общем покупал много.

      – Я знаю, что Вы еще в 1988 году как-то выиграли автомобиль "Волга". Вы себя считаете везучим?

      – Да нет. Разве иногда. Я играю, испытываю свою удачу.

      – А кто больше обрадовался выигрышу?

      – Я, конечно! Жена этому не поверила!

      – А как Вы играете? Существует ли какая-то система?

      – Нет, такого нет.

      – Вы можете вспомнить момент, когда выиграли? Что Вы тогда чувствовали? Было предчувствие?

      – Помню, что у меня была уверенность, я ожидал, что выиграю. Когда был розыгрыш, я это почувствовал. А за две недели до того была уверенность, что нужно играть. Тогда решил купить больше – 9 билетов.

      – Когда Вы стали миллионером, как на это отреагировали знакомые, друзья?

      – Реакция была ого-го! Спрашивали: "Неужели это ты? Да нет – говорю. Но там твоя фамилия написана на чеке!" Удивлялись все. Некоторые знакомые звонили. Одна женщина, с которой когда-то работал, с такой радостью меня приветствовала! А к некоторых такая была реакция – теряли речь.

      – Расскажите о ваших "Двух днях из жизни миллионера" ​​от "Клуба Миллионеров "М.С.Л."в Киеве. Что больше всего понравилось?

      – Я сначала не соглашался. Не хотел афишировать. А потом подумал – пусть все знают. Зато жене будет радость. Она за свою жизнь мало что видела, то пусть хоть вместе покатаемся в лимузине.

      – Когда Вы попали на эфир программы – волновались? Все же много людей, камер.

      – Да нет. Не было волнения. У жены тоже не было, потому что она работает провизором в аптеке и привыкла общаться с большим количеством людей.

      – А понравилась фотосессия, которую для вас подготовили?

      – Да, жене очень понравилась. Она показывала родным, и по скайпу показывала сестре.

      – А что Вам больше всего запомнилось за те два дня?

      – Моей жене, которая увлекается рисованием, подарили мастер-класс живописи акварелью. Ей это очень понравилось! А мне запомнилось знакомство с ведущими "Лото-Забава", народными артистами Украины – Анатолием Гнатюком и Ларисой Руснак. Они оказались приятными людьми. Много тогда встретили хороших людей. Все так быстро прошло, что и не заметили! Но я сейчас играю и буду еще играть!

      – Что Вы посоветуете тем, кто еще не выиграл?

      – Играть! Тогда обязательно выиграют. Есть такая закономерность: для того чтобы что-то получить, нужно что-то вложить.

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