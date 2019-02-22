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      Любовь к Украине или ненависть к России: ради чего иностранцы рискуют жизнью на Донбассе

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      Стас Гибадулин
      Стас Гибадулин / Фото предоставлено Стасом Гибадулиным

      С началом военной агрессии России на Донбассе в 2014 году на защиту региона поднялись не только украинские военные, но и добровольцы-иностранцы. Действительно ли последним так сильно болит за Украину? Болит, но это не такое сильное чувство, как ненависть к России.

      Например, свою ненависть к россиянам, а точнее к бессознательной части граждан России, которые поддерживают необольшевизм, империализм и тоталитаризм, доброволец Стас Гибадулин в интервью 24 каналу не скрывает. В 1992-м Россия ввела войска на территорию его родной Молдовы провела кровавую операцию, завернутую во "внутренний конфликт и его регуляцию", в результате чего образовалась непризнанная Приднестровская молдавская республика (ПМР).

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      Теперь в столице Приднестровья Тирасполе, когда-то красивом городе, ездит транспорт с лозунгами "За единую Россию!". И ходят, в том числе, пластиковые деньги, похожие на фигурки из игры "Монополия".

      В конце 2014-го журналистка 24 канала имела беседы с иностранцами, которые воюют на Донбассе. Многие из них тогда не хотели общаться с прессой – так, разве что, "хорошая девочка, давай тебе расскажу что-то офрекордс". Но один грузин сказал, что воюет не за Украину, а против России. И еще сказал, что ему плевать на территории какой страны "гаситься", главное – бороться с Россией. Стас Гибадулин считает, что эта причина может быть актуальной для многих иностранцев-добровольцев. Однако это не исключает и благосклонного отношения к Украине.

      Я искренне полюбил Украину, хотел бы получить гражданство – готовлю документы для этого и все такое. Но, если честно, то, наверное, да – в первую очередь, на Донбассе я воюю против России, против людей, которые считают нормальным просто так приходить на территорию других государств и оккупировать ее,
      – сказал Гибадулин.

      Сейчас на стороне Украины воюют сотни иностранцев. Еще осенью 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект, разрешающий "иностранным гражданам и лицам без гражданства проходить службу в ВСУ".

      При этом, чтобы стать офицером и сделать настоящую военную карьеру, нерезидентам необходимо получить украинское гражданство. Сейчас Стас Гибадулин собирает для этого документы и надеется, что наличие государственной награды, ордена "За мужество" III степени, поспособствует этому.

      Между тем, по данным сведенной волонтерами Книги памяти погибших, по состоянию на октябрь 2018 года в борьбе с российской агрессией на Донбассе погибло 13 иностранцев: пятеро граждан Грузии, четверо – из России и по одному из Ичкерии, Беларуси, США и Швеции .

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Добровольцы
      Источник: 24 Канал
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