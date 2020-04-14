Любовь во время коронавируса: в Италии пара отпраздновала "золотую свадьбу" в реанимации – фото

В Италии пара влюбленных отпраздновала свою "золотую свадьбу" в реанимации. Мужчина и женщина инфицированы COVID-19 и сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Впрочем, медики сделали все возможное, чтобы в важный для их пациентов день пара была вместе.

Відтак лікарі розмістили чоловіка та жінку в одній палаті й ті змогли потримати одне одного за руки. Про це пише Daily Mail.

Тим часом В першій країні вилікувалися усі хворі на COVID-19

Це стало можливим після того, як реанімаційна медсестра Роберта Ферретті у лікарні Муррі в муніципалітеті Фермо дізналася про 71-річну Сандру і 73-річного чоловіка Джанкарло. Пара мала святкувати півстолітню річницю свого весілля.

Ферретті розповіла про це своїм колегами, які вирішили влаштувати парі вечірку на честь свята.

Сандра багато плакала, вона хвилювалася за свого чоловіка. Коли я дізналася, що це їх річниця, я подумала, що вони повинні це відзначити,

– розповіла медсестра.

Вечірка тривала недовго, всього 10 хвилин. З гостей – лікарі та медсестри, а з гостинців – маленький пиріг з 50 свічками.



Пара в оточенні медиків

На фотографіях можна побачити співробітників лікарні в повному захисному спорядженні, які оточують пару і показують руками серця поруч із хворими.

Ми "зіграли" весільний марш. Їхні ліжка стояли поруч, вони трималися за руки з усіх сил, які мали… Джанкарло продовжував повторювати, як сильно він кохає її, ми розплакалися,

– розповіла працівниця лікарні.

Яка ситуація з коронавірусом в Італії? Станом на 14 квітня у країні офіційно підтверджені 159 516 випадків інфікування COVID-19. Кількість летальних випадків – 20 465. Італія стала першою європейською країною, з якої почався потужний спалах коронавірусу. Зараз вона посідає третє місце за кількістю інфікованих громадян. Італію випереджують лише США та Іспанія.