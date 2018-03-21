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Любовница Дональда Трампа заявила, что технически она с ним не спала

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Сторми Дэниэлс рассказала о новых подробностях интимных связей с Дональдом Трампом
Сторми Дэниэлс рассказала о новых подробностях интимных связей с Дональдом Трампом / Фото из открытых источников

Американская порнозвезда Сторми Дэниэлс, которая недавно подала в суд на президента США Дональда Трампа, рассказала о новых интимных деталях сексуальных связей с президентом США.

В своем Twitter актриса ответила пользователю, который спросил, почему она просто не исчезнет. Об этом пишет US Magazine.

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Сторми Дэниэлс

Порноактриса решила поделиться новыми деталями секс-скандала с Дональдом Трампом, чтобы доказать, что она говорит правду.

"Технически я не спала с президентом Соединенных Штатов 12 лет назад. Сна там не было (хаха), и он был просто глупой реалити-звездой. Но я отклонилась от темы. Людям есть дело до того, что он лгал об этом, что травил меня, нарушал закон, чтобы это скрыть и тому подобное. ... Я никуда не исчезну", – уверила она.

Напомним, на момент возможного романа Трампа с Дэниэлс нынешняя первая леди Мелания всего несколько месяцев как родила их сына Бэррона.

Политик связь с порнокрасавицей опровергает, а его юристы заявляют, что им удастся взыскать со Сторми 20 миллионов долларов за то, что она нарушила соглашение о неразглашении. Представители женщины же аргументируют тем, что сам Трамп то соглашение так и не подписал, поэтому оно не имеет силы.

Сторми Дэниэлс уже создала фандрайзинговую страницу, чтобы неравнодушные люди помогли ей оплатить адвокатов. Пожертвований уже накопилось более чем 270 тысяч долларов.

Как известно, адвокат порноактрисы на днях заявил, что его клиентке угрожают.

Напомним, порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс (Stormy Daniels), прошла проверку на полиграфе, который подтвердил правдивость ее заявлений об интимной связи с Дональдом Трампом. Актрисе тогда задали три вопроса. Во-первых, был ни у нее в июле 2006 года вагинальный половой акт с Трампом. Во-вторых, был ли этот половой акт незащищенным. В-третьих, обещал ли Трамп Дэниэлс место в своем реалити-шоу.

На все три вопроса женщина ответила "да", и детектор лжи подтвердил, что она говорит правду. Уточняется, что проверка проводилась в 2011 году по заказу журнала Life&Style, и аппарат "с 99-процентной вероятностью" подтвердил слова актрисы. Полиграфолог Рон Слей, допрашивающий Клиффорд, заявил, что может и готов дать показания в суде, если таковой случится.

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Новости США Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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