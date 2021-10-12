Чтобы их достать в 11:45 туда вызвали спасателей. Они констатировали, что от полученных травм сразу погиб водитель, которому было примерно 39 лет (родился в 1982 году).

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Место аварии после приезда спасателей: смотрите видео ГСЧС

Что известно о пострадавших

По предварительной информации это произошло из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением. От удара выбросило на обочину пассажира, которому примерно 18 лет (родился в 2003 году). Он отказался от госпитализации, поскольку почти не пострадал.



Спасатели достают пострадавших / Фото ГСЧС

Погибший и 2 пострадавших были зажаты внутри искореженной легковушки. Прежде всего оттуда извлекли пострадавших женщин, которым примерно 18 и 40 лет (родились в 2003 и 1980 годах).



Автомобиль, который перевернулся в Днепропетровской области / Фото ГСЧС

Похожая авария недавно

11 октября сообщили, что на Полтавщине съехал на обочину и перевернулся пассажирский автобус. Как следствие, госпитализировали 11 пострадавших.

Впоследствии сообщили, что правоохранители начали расследование этой трагедии. Также тогда стало известно, что водитель автобуса скончался в больнице.