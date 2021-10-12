Чтобы их достать в 11:45 туда вызвали спасателей. Они констатировали, что от полученных травм сразу погиб водитель, которому было примерно 39 лет (родился в 1982 году).
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Место аварии после приезда спасателей: смотрите видео ГСЧС
Что известно о пострадавших
По предварительной информации это произошло из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением. От удара выбросило на обочину пассажира, которому примерно 18 лет (родился в 2003 году). Он отказался от госпитализации, поскольку почти не пострадал.
Спасатели достают пострадавших / Фото ГСЧС
Погибший и 2 пострадавших были зажаты внутри искореженной легковушки. Прежде всего оттуда извлекли пострадавших женщин, которым примерно 18 и 40 лет (родились в 2003 и 1980 годах).
Автомобиль, который перевернулся в Днепропетровской области / Фото ГСЧС
Похожая авария недавно
11 октября сообщили, что на Полтавщине съехал на обочину и перевернулся пассажирский автобус. Как следствие, госпитализировали 11 пострадавших.
Впоследствии сообщили, что правоохранители начали расследование этой трагедии. Также тогда стало известно, что водитель автобуса скончался в больнице.