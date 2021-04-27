Людей доставали из-под завалов: в Одессе произошел взрыв газа в доме – видео
В Одессе ночью перед 27 апреля произошел взрыв газа в жилом доме на улице Серова, 38. В результате инцидента, к счастью, никто не погиб, однако пострадала одна женщина.
Источник:ГСЧС
Детали взрыва в Одессе
Сообщение о происшествии поступило спасателям в 22:24. Последствия инцидента ликвидировали 18 работников ГСЧС и 4 единицы спецтехники.
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По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в результате взрыва газовоздушной смеси произошло разрушение капитальных конструкций одноэтажного дома и 1 квартиры,
– заявили в ГСЧС.
Площадь разрушения составила 150 квадратных метров. По данным "Думская", взрыв практически уничтожил жилую пристройку дома. Взрывная волна выбила окна в квартире напротив. Там живут 4 человека – они не пострадали.
Что известно о пострадавших
В доме в то время находились мужчина и женщина. Они оказались в ловушке из завалов. Выбраться на поверхность супругам помогали спасатели.
83-летнюю женщину отвезли в больницу в состоянии средней тяжести. Мужчина отказался от госпитализации.
Жители дома оказались под завалами: видео
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