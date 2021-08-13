Понесло в море на сломанном катамаране: под Одессой пришлось спасать отдыхающих – фото

В Одесской области 12 августа несколько человек плавали на катамаране, и он сломался. Отдыхающих понесло в море, поэтому пришлось вызвать помощь.

На плавсредстве были 3 детей и 6 взрослых. К спасателям по поводу инцидента обратились примерно в 18 часов.

Другой инцидент Унесло в открытое море: десантник 2 часа провел в воде во время учений "Си Бриз-2021"



Отдыхающие, которых сняли с катамарана / Фото"Думская"

Унесло довольно далеко

Потерпевшие сообщили, что из-за поломки катамарана "Ананда 929" они не могут им управлять. Тогда к ним сразу направили поисково-спасательный катер.



Отдыхающие на сломанном катамаране / Фото "Думская"

Их нашли в 1,5-2 километрах от берега. Людей сняли с аварийного судна и взяли его на буксир. Таким образом катамаран отвезли в яхт-клуб "Сосновый берег".



Спасательный катер, который направили к людям / Фото"Думская"

Похожее событие в Одесской области

5 августа сообщили, что в Кучурганском лимане в Одесской области пограничникам пришлось вылавливать лодку с рыбаком. Во время шторма мужчина потерял контроль над своей лодкой.

Его начало нести течением в сторону Молдовы. Пограничники нашли пострадавшего всего в нескольких метрах от границы.



Сломанный катамаран на буксире спасателей / Фото "Думская"