Понесло в море на сломанном катамаране: под Одессой пришлось спасать отдыхающих – фото
Источник:"Думская"
В Одесской области 12 августа несколько человек плавали на катамаране, и он сломался. Отдыхающих понесло в море, поэтому пришлось вызвать помощь.
На плавсредстве были 3 детей и 6 взрослых. К спасателям по поводу инцидента обратились примерно в 18 часов.
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Отдыхающие, которых сняли с катамарана / Фото"Думская"
Унесло довольно далеко
Потерпевшие сообщили, что из-за поломки катамарана "Ананда 929" они не могут им управлять. Тогда к ним сразу направили поисково-спасательный катер.
Отдыхающие на сломанном катамаране / Фото "Думская"
Их нашли в 1,5-2 километрах от берега. Людей сняли с аварийного судна и взяли его на буксир. Таким образом катамаран отвезли в яхт-клуб "Сосновый берег".
Спасательный катер, который направили к людям / Фото"Думская"
Похожее событие в Одесской области
5 августа сообщили, что в Кучурганском лимане в Одесской области пограничникам пришлось вылавливать лодку с рыбаком. Во время шторма мужчина потерял контроль над своей лодкой.
Его начало нести течением в сторону Молдовы. Пограничники нашли пострадавшего всего в нескольких метрах от границы.
Сломанный катамаран на буксире спасателей / Фото "Думская"