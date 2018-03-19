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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Людей пришло столько, сколько планировали заранее, – Чубаров о незаконных выборах в Крыму

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В воскресенье, 18 марта, в аннексированном Крыму незаконно проводились выборы президента России. По результатам подсчета победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.

Однако выборы в аннексированном Крыму были незаконными, отметил в прямом эфире 24 Канала председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Те, кто следил за выборами в украинском Крыму, могли заметить, что во многих СМИ и соцсетях фиксировалась низкая явка людей, которые голосовали на незаконных выборах. Понятно, что результаты, которые демонстрируются оккупационными властями, будут такими, которые они запланировали заранее", – подчеркнул Чубаров.

90 % крымских татар не пришли на избирательные участки, отказавшись участвовать в этом преступлении.

По его словам, каждый человек, работающий в бюджетной организации, был под личным контролем. Российские оккупанты взяли под особую опеку духовных лиц и организации, угрожая тем, что если их верующие не придут на выборы, то их сместят с этих должностей. Думаю, конфликт закончится выводом войск с Донбасса, а это произойдет только тогда, когда Путин покинет пост президента.

На Варшавской конференции экс-президент Франции Франсуа Олланд сказал о том, что мы должны останавливать Россию и ее агрессию, а также думать о наложении эмбарго на российские энергоносители. Должны сделать так, чтобы Путин превратился в изгоя, был полностью блокирован лидерами всех стран,
– отметил председатель Меджлиса.

Напомним, 18 марта в России началось голосование на выборах президента. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

Теги: Новости политики Новости Украины Выборы в России 2018 Владимир Путин Аннексия Крыма Украина – Россия Рефат Чубаров
Источник: 24 Канал
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