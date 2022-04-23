Люди готовы ехать с "двухсотыми": ужасные детали эвакуации из горячих точек

Социальная миссия ПЦУ эвакуирует людей из горячих точек. Большинство вывозимых детей – тяжелобольные и нуждаются в помощи.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Роман Холодов, руководитель социальной миссии ПЦУ. Он лично увозит больных детей из-под линии огня.

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Дети хотят убежать из ада

Бывает и такое, что в машине скорой помощи "упаковывается" до 11 человек. Люди готовы ехать стоя, в неловких условиях.

"Но дети понимают, что такое война, они не жалуются и очень хотят убежать из этого ада. Они боятся", – добавил руководитель социальной миссии.

Он даже рассказал, что во время эвакуации люди были готовы ехать с "двухсотыми" в одной грузовой машине, когда не было места. Они просто хотели убежать от ужасов – им больше не нужно было ничего, они брали с собой только документы и детей.

Эвакуировали более 250 детей

Уже удалось эвакуировать более 250 детей. Как он отметил, большинство из детей – тяжелобольные. И за них говорят отцы их.

"Их мамы, папы, родные и близкие любят этого ребенка не за какие-то успехи, а за то, что он дышит. И когда ты вывозишь такого человека, чувствуешь любовь и благодарность матерям", – рассказал Холодов.