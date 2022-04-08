Об этом 8 апреля в эфире 24 канала рассказала волонтер из Херсона. Она отметила, что даже когда была договоренность со стороной агрессора, то гуманитарные грузы не пропустили.

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"Полтора месяца в области нет никаких поставок медикаментов. И мне приходят сообщения, что люди без лекарства просто умирают", – сказала женщина.

От выстрелов погибают меньше

По словам волонтерки, была ситуация, когда из Николаева везли медикаменты, которые нужны были человеку на операцию. Однако впоследствии дочь больного вернула лекарства и сказала, что отца не успели спасти.

Таких ситуаций по несколько раз в день. И это только мой штаб, а ведь я не покрываю нужды всей области. У нас людей, которые умирают без лекарств, гораздо больше, чем тех, кто умирает от выстрелов,

– заявила волонтер.

Кроме того, есть случаи, когда рашисты просто забирают у волонтеров лекарства.

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