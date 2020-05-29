Люди вложили деньги и не могут получить жилье: инвесторы "Аркады" протестовали – фото

В Киеве прошел массовый митинг обманутых вкладчиков банка "Аркада". Люди требуют реакции от власти и возмущаются, что более 12 тысяч человек полтора года не могут получить свое жилье. По их словам, более 40 домов не достроено, хотя строительство "было полностью законным". На акцию уже отреагировал столичный мэр Виталий Кличко.

Подробнее о протесте инвесторов "Аркады"

Началась акция у здания Национального банка, а после ее участники пришли под здание Офиса Президента. Протестуют прежде всего инвесторы дочерней компании "Аркады" – "Аркада строительство". Трансляцию с места событий вел в фейсбуке фотограф Ян Доброносов.

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Участие в митинге принимают по меньшей мере несколько сотен человек. Они идут толпой, скандируют "Зеленский, "Аркада!", "Где президент?". И кричат ​​в мегафон.

Протесты инвесторов "Аркады" под ОПУ и Нацбанком (Фото Укринформ)

На кадрах, в частности, видно, что организаторы из толпы заявили о бессрочной акции и готовности перекрывать правительственный квартал.

Мы также вынуждены информировать международное сообщество, МВФ, Еврокомиссию, ООН, распространять информацию за границу о ситуации,

– отметили протестующие.

В то же время они требуют инициировать круглый стол с участием всех структур власти.

"Президент должен принять политическое решение по урегулированию конфликта с банком "Аркада". Защитить инвестора – прямая обязанность государства", – заявили участники протестов под ОПУ.

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Протесты инвесторов "Аркады": смотрите видео

Что о ситуации говорит Кличко

Мэр Киева, в частности, напомнил, что в последние годы в столице возникало немало скандалов вокруг объектов незавершенного жилищного строительства. Речь идет о претензиях прежде всего к тем застройщикам, которые возводили здания с привлечением средств физических и юридических лиц. Но в конце концов оказались не в состоянии выполнить свои обязательства перед инвесторами. Об этом он заявил во время брифинга 29 мая.

Также он сообщил, что инвесторы "Аркады" обращались с многочисленными жалобами и к городским властям Киева. Люди подчеркивали, что они инвестировали средства в строительство жилья и до сих пор не могут его получить.

Только в мае состоялось 3 встречи представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка "Аркада". По результатам встреч власть подтвердила свою готовность в рамках своих полномочий содействовать возобновлению строительства,

– сказал Кличко.

По его словам, в итоге застройщик:

не выполнил взятых обязательств перед общественностью,

не скорректировал бюджет застройки жилого комплекса "Патриотика на озерах",

не представил его на обсуждении градостроительного совета.

А это было основным условием для продолжения строительства. Поскольку в районе работ, в частности, состоялись протесты с участием общины.

Этому застройщику для выполнения его обязательств перед другими инвесторами жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" ничего не мешает. То есть он может строить,

– подчеркнул киевский городской голова.

Столичный мэр подчеркнул, что город, как и всегда в таких ситуациях, будет отстаивать интересы киевлян, а не застройщика.

Поэтому он обратился в правоохранительные органы с просьбой:

немедленно вмешаться в ситуацию,

дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика.

Кстати Суд арестовал киевского застройщика Микитася и увеличил сумму залога до 100 миллионов

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