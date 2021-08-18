Неприятный инцидент, который мог бы закончиться настоящей трагедией, случился 17 августа в Харькове на улице Гвардейцев-Широнинцев, 43.
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В Харькове оборвался лифт
В многоэтажке с 6-го этажа оборвался лифт. К счастью, пострадавших удалось избежать. Взрослые с младенцем буквально за несколько секунд вышли из кабины. Внутри осталась коляска ребенка, от удара она перевернулась.
Вот так может быть с коляской, понимаете? Мы просто вовремя вышли, наверное, этим спасли жизнь ребенка. Перевернулось все,
– отметила очевидица.
Напомним, если лифт падает, нужно нажать кнопку "Стоп" и пытаться найти безопасное положение. Лучше лечь на пол, максимально защитить лицо и голову от возможных обломков.
В Харькове оборвался лифт: смотрите видео
Предыдущие инциденты с лифтами
- В многоэтажке Одессы 9 августа лифт сорвался с 5-го этажа. В кабине находились 2 человека. К счастью, они не пострадали.
- Также в Одессе в жилом комплексе "Академгородок" 28 апреля оборвался трос лифта, в результате чего кабина полетела вниз лифтовой шахты на высоту почти 7 метров. В ней находились 8 человек. Тогда тоже удалось избежать жертв.
- Однако 9 июня обрыв лифта, который произошел в одной из многоэтажек Киева, привел к трагедии – погиб мужчина.