Неприятный инцидент, который мог бы закончиться настоящей трагедией, случился 17 августа в Харькове на улице Гвардейцев-Широнинцев, 43.

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В Харькове оборвался лифт

В многоэтажке с 6-го этажа оборвался лифт. К счастью, пострадавших удалось избежать. Взрослые с младенцем буквально за несколько секунд вышли из кабины. Внутри осталась коляска ребенка, от удара она перевернулась.

Вот так может быть с коляской, понимаете? Мы просто вовремя вышли, наверное, этим спасли жизнь ребенка. Перевернулось все,

– отметила очевидица.

Напомним, если лифт падает, нужно нажать кнопку "Стоп" и пытаться найти безопасное положение. Лучше лечь на пол, максимально защитить лицо и голову от возможных обломков.

В Харькове оборвался лифт: смотрите видео

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