Люди застряли на "американских горках" в Харькове: спускались самостоятельно

В харьковском парке Горького 13 сентября поломался аттракцион "американские горки". После этого пассажиры буквально зависли в воздухе.

Посетителям аттракциона пришлось спускаться с горки самым, поскольку движение так и не восстановилось. Впоследствии это прокомментировали в администрации парка.

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Люди, которые застряли на "американских горках" / Фото телеграма "Труха"

Посетителям повезло

Вагонетки застряли во время стремительного подъема. На видео видно, что людям помогали спуститься работники парка. Они подходили к пассажирам и освобождали их из "ловушки".

Следует отметить, что это было не слишком трудно, поскольку рядом с колеей в этом месте были ступеньки. Однако, если бы это случилось буквально чуть дальше, понадобились бы спасатели.

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Причину пытаются установить

С журналистами после этого пообщался пресс-секретарь парка Андрей Кравченко. Он рассказал, что пока неизвестно, какова была причина инцидента.

Ее уже пытаются установить сотрудники технического отдела. После того, как пассажиров спустили, аттракцион запустили в тестовом режиме и он работал.



Пассажиры спускаются с "американских горок" / Фото телеграма "Труха"