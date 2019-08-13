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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Люди, бегущие от Путинского режима, могут пригодиться Украине: мнение журналиста

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      Президент Украины Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам. Поэтому теперь граждане РФ, подвергшиеся политическим преследованиям, или же участвовали в войне на Донбассе, смогут получить паспорт с трезубцем по упрощенной процедуре. Есть ли позитивные составляющие этого решения и какие – читайте далее.

      Как сказал журналист и директор по стратегии компании PRhouse Дмитрий Симанский в прямом эфире 24 канала, Украина должна думать о том, чтобы замещать людей, выезжающих за границу, новыми людьми и работниками.

      Читайте также: Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам

      Он подчеркнул, что множество людей хотят приехать в Украину, чтобы работать и строить здесь свою жизнь.

      Нам надо привлекать сюда тех людей, которые хотят покинуть Россию по политическим, идеологическим или религиозным соображениям. Этих людей надо спасать оттуда. И они являются ценным ресурсом для нас,
      – отметил Симанский.

      Что касается рисков увеличения количества пророссийски настроенных людей в Украине он добавил, что проповедников "русского мира" и сейчас хватает. Многие из них являются украинскими политиками, чиновниками и тому подобное.

      Дмитрий Симанский подчеркнул, что сейчас важно призвать в Украину тех людей, что бегут от Путинского режима. По его мнению, они могут стать дополнительным ресурсом в борьбе против России.

      Кому еще Зеленский хочет упростить получение гражданства Украины?Власть рассматривает возможность предоставления этническим украинцам, живущим за границей, второго гражданства – Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах. Соответствующий механизм уже начало разрабатывать Министерство иностранных дел.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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