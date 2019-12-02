Люди боятся, что их обманут, – Милованов о негативе вокруг земельной реформы

Министр экономики Тимофей Милованов в эксклюзивном интервью 24 каналу отметил, что вопрос земли в Украине является чрезвычайно важным. И украинское общество долгое время откладывало эту реформу на потом, вместо того, чтобы решить проблему запрета продажи земли.

В общем уже 18 лет в стране существует мораторий на продажу земли. 13 ноября, несмотря на сопротивление части депутатов и попытки блокирования трибуны, Верховная Рада таки проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10.

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Впоследствии народные избранники подали 2000 поправок, и с 1 октября 2020 года в Украине можно будет продавать землю сельскохозяйственного назначения. К тому же, любой формы собственности – государственной или частной.

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Милованов отметил, что важно, чтобы украинцы поняли то, почему важно отменить мораторий. Также он добавил, что недавно участвовал в Винницком земельном форуме. Там говорили о проблемах и выражали беспокойство.

Один фермер рассказал о том, как 16 лет назад взял заброшенную землю. Он привел ее в порядок, построил дорогу к ней и начал работать на этой земле. Сегодня он является фермером, который выращивает зерно и сдает его на экспорт. Но он не является собственником. И сейчас очень возмущается из-за изменений, мол, ему придется выкупать эти земли. Я считаю, что проблема заключается в том, что 16 лет назад он не имел права ее купить и быть полноценным владельцем,

– сказал Милованов.

Несмотря на то, что агроотрасль является очень успешной в Украине и растет с каждым годом, добавленная стоимость на гектар у нас вдвое меньше, чем в Польше. А по сравнению с Францией – в 5 раз.



Добавленная стоимость на гектар у нас вдвое меньше, чем в Польше

"Мы хотим, чтобы агроотрасль была еще более успешной. Для этого нужны инвестиции. Нам нужно, чтобы в Украине были дешевые и длительные кредиты для развития инвестиций. Для того, чтобы человек смог построить свой завод или открыть ферму, взяв кредит", – отметил министр .

Люди боятся, что их обманут, что будет передел земли собственности. Фермеры боятся, что у них отберут землю холдинги, те боятся, что у них отберут землю фермеры. Люди, которые являются собственниками земли боятся, что их заставят продавать землю, или же отберут ее за бесценок. Все всех боятся и никто не доверяет государству в том, что оно даст деньги тем, у кого их нет, чтобы они могли выкупить эти земли,

– подытожил Милованов.



В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

Он отметил, что во время разговора с человеком один на один, она признается, что готов платить за землю больше, готов ее покупать, но "под нормальный процент". К сожалению, пока в Украине такая ситуация, что кто-то платит за аренду землю уже за 20 лет, но никакой собственности над ней не имеет.

Что известно о законопроект о рынке земли: коротко

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

В проект закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);

– не более 8% земли в области;

– не более 0,5% земли в стране в целом.

Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.

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