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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Люди будущего и лидеры старого сорта: Вакарчук охарактеризовал украинских политиков

      149 Читати новину українською
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / 24 канал

      Музыкант и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук считает, что политики с одинаковыми принципами и идеями должны объединиться. По его словам, те, кто избегает этого, думают лишь о политической карьере. Называет он таких людей "лидерами старого сорта, лидерами прошлого, которые рано или поздно, должны в прошлом и остаться".

      Как отметил музыкант в комментарии телеканалу ZIK, процесс объединения политиков станет "лакмусовой бумажкой" для политической зрелости и ответственности.

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      "Мне странно почему те, кто, по меньшей мере, на словах декларирует априори одинаковые принципы в политике, одинаковые идеи, изменения, если у них на 90% совпадает риторика, вдруг избегают объединения", – отметил он.

      Следовательно, музыкант делает вывод, что такие люди на самом деле думают лишь о собственной политической карьере.

      Они не готовы уступить поход на выборы, место в списке или должности ради большой цели. Другой версии я не вижу. Есть одна цель – изменения в стране, она – самая важная. Для меня очевидно, что ради нее любые амбиции, включая посты, нужно отставить в сторону. Сначала следует решить большие вопросы, а затем быстро договориться, кто есть кто и что есть как,
      – подчеркнул Вакарчук.

      Артист надеется, что украинские политики, которые действительно готовы совместно менять страну и имеют близкие к этому подходы, обязательно объединятся.

      "Если же они не объединятся, на самом деле это означает, что их собственные политические интересы для них важнее, то есть, они не являются людьми будущего, новыми политиками, новыми лидерами. Это означает, что, независимо от деклараций, они являются лидерами старого сорта, лидерами прошлого, которые рано или поздно, должны в прошлом и остаться", – подытожил он.

      Добавим, ранее Святослав Вакарчук официально заявил, что участие в выборах президента 2019 года он брать не будет. По мнению директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, вполне вероятно, что музыкант может поддержать кого-то из кандидатов, и такая поддержка для этого лица станет определяющей. Как подчеркнул эксперт, наиболее логичным для него было бы не создание партии, а возглавления движения еврооптимистов.

      Просмотреть биографию Святослава Вакарчука Вы можете по этой ссылке.

      ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СВЯТОСЛАВА ВАКАРЧУКА:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук
      Источник: 24 Канал
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