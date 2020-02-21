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      Люди хотели сжечь медцентр, чтобы туда не привезли эвакуированных из Китая – власть Новых Санжар

      - Читати новину українською
      В Новых Санжарах люди планировали сжечь медцентр, чтобы помешать эвакуации украинцев из Китая / pravda.com.ua

      Жители поселка Новые Санжары Полтавской области якобы планировали поджечь медицинский центр Нацгвардии, чтобы туда не привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

      Об этом рассказала председатель поселкового совета Новых Санжар Инна Коба на пресс-конференции, передает УНИАН. Она отметила, что областная власть не сообщала местной о планах заселить в санаторий эвакуированных из Китая людей.

      Важно: Как прошел первый день эвакуированных в Новых Санжарах: фото

      Поэтому когда жители Новых Санжар узнали эту информацию, по поселку пошли слухи, что среди эвакуированных людей есть и инфицированные коронавирусом.

      Я ездила и общалась с людьми. Люди хотели сжечь санаторий, чтобы не довезли сюда эвакуированных. Я – председатель общины и не знала информации. Люди шли ко мне, потому что не знали, откуда брать информацию,
      – сказала женщина.

      В то же время председатель Полтавской ОГА Олега Синегубов на пресс-конференции отметил, что именно Инна Коба лично подстрекала местных людей к протестам.

      Что известно о столкновениях в Новых Санжарах

      • Вечером 19 февраля жители поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты и выступали против размещения в их санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.
      • Ситуация в поселке серьезно обострилась утром 20 февраля и в поселок съехалась полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
      • Люди же начали перекрывать дороги, жгли шины, и даже устроили столкновения с правоохранителями, во время которых 9 силовиков получили ранения.
      • К вечеру 20 февраля полицейским все же удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.
      • Полиция во время столкновений задержала 24 человек и открыла 5 уголовных дел. Впоследствии 23 задержанных отпустили, а мужчину, который бросал камни в автобус, – оставили под стражей.

      Важно! Ни у одного эвакуированного из Китая человека нет симптомов коронавируса или иной простуды. На обсервации в Новых Санжарах в течение 14 дней находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете. В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

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      Что надо знать о коронавирусе / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Здоровье Новости Украины Коронавирус 2020 Здоровье Новые Санжары Новости политики Протесты
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