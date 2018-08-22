Люди каких профессий больше склонны к развитию рака

Ученые провели исследования и установили, какие люди имеют более высокий риск возникновения несколько видов онкологических заболеваний.

Ученые сравнили информацию о состоянии здоровья у 5 тысяч бортпроводников и людей других профессий, пишет журнал Environmental Health.

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Таким образом ученые установили, что развитие таких видов рака как рак груди, матки, щитовидной железы и других разновидностей онкологии гораздо выше у сотрудников экипажей, чем у людей других профессий.



Бортпроводники более склонны к развитию у них рака

Ученые из Гарварда провели другое исследование, в котором сравнили информацию о здоровье 5 тысяч стюардесс, которые летали на внутренних и международных рейсах.

Эксперимент показал, что у стюардесс рак составляет 3,4%, а у людей наземных профессий – 2,3%.

Ученые объясняют это тем, что на больших высотах бортпроводники получают ионизирующее облучение. Люди этих профессий имеют сбои в биоритмах из-за ненормированного рабочего дея и смены часовых поясов. У стюардесс более распространён рак молочной железы и рак кожи.

Вывод ученых таков: бортпроводники и пилоты больше склонны к возникновению онкологии.

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