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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Люди каких профессий разводятся чаще всего: новое исследование

352 Читати новину українською
Военнослужащие
Военнослужащие / www.today.com

Эксперты американского сайта Zippia, специализирующегося на карьере и поиске работы, проанализировали данные Бюро переписи населения США и выяснили, люди каких профессий чаще всего теряют семью.

Об этом сообщается на The Independent.

Новая статистика показала, что 42% пар разводятся, не прожив даже 20 лет совместной жизни. Большую роль в разводе играют и профессии людей. Эксперты подсчитали и выяснили, что лидерами по количеству разводов являются военные.

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Согласно статистике, они на 30 процентов чаще других расстаются, не прожив в браке и 20 лет. А все потому, что представители таких профессий чаще испытывают стресс, проводят мало времени с семьей и реже находятся дома.

В список самых неблагоприятных для брака профессий также вошли автомеханики и логисты. Что касается тех профессий, представители которых разводятся реже других, то это религиозные работники, стоматологи и логопеды.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровье исследования
Источник: 24 Канал
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